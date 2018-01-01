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السبت 14/يوليه/2018 - 07:59 ص

الأرصاد: اليوم طقس حار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 36

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2248322

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 25 36
وسط الدلتا 24 35
الإسكندرية 25 31
بلطيم 24 32
مطروح 24 30
السلوم 22 31
سيوة 23 38
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
العريش 23 35
رفح 22 34
الإسماعيلية 24 37
السويس 24 36
رأس سدر 25 36
نخل 19 38
نويبع 25 37
طابا 24 35
كاترين 18 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 27 38
مرسى علم 27 37
الفيوم 23 37
بني سويف 23 36
المنيا 23 37
أسيوط 25 37
سوهاج 24 37
قنا 25 38
الأقصر 26 39
أسوان 27 39
أبوسمبل 28 38
الوادي الجديد 26 39
شلاتين 28 38
أبورماد 28 37
رأس حدربة 29 36
حلايب 30 36

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