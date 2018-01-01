دلال عبدالعزيز: وافقت على "سوق الجمعة" بسبب مخرجه

أكدت الفنانة دلال عبدالعزيز أنها عندما علمت أن سامح عبدالعزيز هو مخرج فيلم "سوق الجمعة"، وافقت بشكل فوري على الانضمام للعمل، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.



وأشارتـ في تصريحات لـ"الدستور"، أن المخرج عبد العزيز رجل المهمات الصعبة، والعمل معه نجاح كبير لأي فنان، موضحة أنه استطاع أن يبهر الجمهور وحتى الفنانين خلال فيلميه "كباريه" و"الفرح"، من خلال السيطرة على لوكيشن التصوير الذي يحتوي على المئات من "المجاميع"، بطبيعة الحال في هذه النوعية من الأفلام، قائلة: "موافقتي على العمل كانت بسبب ثقتي الكبيرة في هذا المخرج المتألق والشاطر مهنيًا".



يذكر أن فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل، وصبري فواز، ودلال عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، وسهر الصايغ، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وقصة محمد الطحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.