القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
الكابتن
الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:09 م

كوبر لـ"الجبلاية": اللاعبون اهتموا بالإعلانات منذ التأهل والحماس كان غائبًا

كوبر
كوبر
محمد غبن
dostor.org/2248156

صلاح لم يكن سليمًا 100% وإصراره على المشاركة كان وراء الدفع به أمام روسيا والسعودية

أدان الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، لاعبى الفراعنة خلال تقريره الذى قدمه مؤخرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن المشاركة فى بطولة كأس العالم.‏

وسلم كوبر تقريره إلى ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، بعد أن فاته الاجتماع مع هانى أبوريدة، رئيس «الجبلاية».‏

وحدد كوبر فى تقريره أسباب إخفاق الفراعنة فى المونديال والخروج المهين من الدور الأول بعد ثلاث هزائم أمام منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية.‏

واتهم الأرجنتينى اللاعبين صراحة بالانشغال بتحقيق مكاسب مادية من خلال الإعلانات على حساب أدائهم فى البطولة، وهو ما بدأ منذ الفوز على الكونغو فى التصفيات وضمان التأهل إلى كأس العالم.‏

وأوضح التقرير أن اهتمام اللاعبين بالإعلانات أدى لظهورهم فى الإعلام بشكل مبالغ فيه، ما أفقدهم التركيز خلال المعسكر الذى كان سيئًا للغاية، لدرجة أن الجهاز الفنى لم يستقر على التشكيلة الأساسية ‏قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ، بسبب تراجع مستوى الجميع وغياب الحماس أو الرغبة فى تطوير الأداء عند اللاعبين.‏

وكشف كوبر، خلال تقريره، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن محمد صلاح، جناح المنتخب المصرى ولاعب «ليفربول» الإنجليزى، شارك فى مباراتى روسيا والسعودية دون أن يكتمل شفاؤه ‏بنسبة ١٠٠٪.‏

وأضاف أنه كان رافضًا الدفع بصلاح، لولا إصرار اللاعب نفسه، لكونه كان يرغب فى المشاركة منذ المباراة الأولى أمام أوروجواى، مشيرًا إلى أن مناقشات مكثفة بين أعضاء الجهاز الفنى جرت ‏بشأن الأمر، بهدف الحفاظ على سلامة اللاعب.‏

ودافع المدرب، الذى تولى تدريب الفراعنة لمدة ٣ سنوات، عن نفسه، بشأن اختيار مدينة جروزنى الشيشانية لاستضافة معسكر إقامة المنتخب الوطنى، قائلًا: إن القرار كان بالاتفاق مع هانى أبوريدة، ‏رئيس اتحاد الكرة، فى ظل ضرورة اختيار مدينة بعيدة عن تجمعات المصريين لتجنب اختراق المعسكر من جانب الجماهير والمسئولين.‏
ورأى أن قرار الإقامة فى جروزنى كان سليمًا للغاية، إذ لم يشهد المعسكر أى اختراقات طوال مدة الإقامة فيه، على عكس الـ٤٨ ساعة التى تواجد خلالها المنتخب فى مدينة «سان بطرسبرج»، للعب ‏مباراة روسيا.‏


اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ اسبوع

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

منذ أقل من شهر

محمد صلاح رجل مباراة مصر والسعودية

منذ أقل من شهر

اتجاه للبدء بـ"الشناوى" أمام السعودية ومشاركة الحضرى خلال اللقاء

الآن

إسرائيل تلجأ لـ"لغة الأمر الواقع" بعد رفض "صفقة القرن"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

خاص.. نص كتاب إمام «الأوقاف» ‏الذى كفّر الأنبياء

"الصحة" تكشف الحصيلة النهائية لحادث قطار البدرشين

الأكثر قراءة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

ads
ألبومات الصور

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

ألبوم صور| حادث قطار المرازيق في البدرشين

صدمة الحياة.. ركاب قطار البدرشين يفترشون الرصيف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

كشكول

الأحد .. افتتاح مركز جامعة المنيا للتطوير المهني للتوظيف بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

تنسيق الجامعات.. "كشكول" ينشر كليات الشعبة الأدبية

"التعليم" تعلن موعد إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ورش عمل.. «لشبكة تثقيف الأقران» لتدريب فرق المسرح بجامعة المنيا

"التعليم العالي" تكشف عن خط الساخن لتلقي شكاوي التنسيق

الأمصار

زوج تيريزا ماي يُجسد معاناة الرجل في فيلم "سيداتي آنساتي"

أب يحمل بنته المريضة في حفل تخرجها

صوفيا بوش تهز الشاطئ في عيد ميلادها "صور"

دويتو بين الأمير هاري وإلتون جون لمكافحة الإيدز

"جونسون أند جونسون" تدفع 4.69 مليار دولار تعويضات لمصابات بالسرطان

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

علماء الآثار فى الصين يكتشفون أدوات عمل ستغير تاريخ البشرية

"الصحة العالمية" تدعو لتسهيل الوصول إلى جنوب سوريا

فيديو.. لص يلجأ لـ"طريقة مثيرة" ساعدت الشرطة في ضبطه

مباريات
الصحة

علماء يحذرون: الطقس الغائم يؤدى إلى مرض نفسى خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎