كوبر لـ"الجبلاية": اللاعبون اهتموا بالإعلانات منذ التأهل والحماس كان غائبًا

صلاح لم يكن سليمًا 100% وإصراره على المشاركة كان وراء الدفع به أمام روسيا والسعودية



أدان الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، لاعبى الفراعنة خلال تقريره الذى قدمه مؤخرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن المشاركة فى بطولة كأس العالم.‏



وسلم كوبر تقريره إلى ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، بعد أن فاته الاجتماع مع هانى أبوريدة، رئيس «الجبلاية».‏



وحدد كوبر فى تقريره أسباب إخفاق الفراعنة فى المونديال والخروج المهين من الدور الأول بعد ثلاث هزائم أمام منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية.‏



واتهم الأرجنتينى اللاعبين صراحة بالانشغال بتحقيق مكاسب مادية من خلال الإعلانات على حساب أدائهم فى البطولة، وهو ما بدأ منذ الفوز على الكونغو فى التصفيات وضمان التأهل إلى كأس العالم.‏



وأوضح التقرير أن اهتمام اللاعبين بالإعلانات أدى لظهورهم فى الإعلام بشكل مبالغ فيه، ما أفقدهم التركيز خلال المعسكر الذى كان سيئًا للغاية، لدرجة أن الجهاز الفنى لم يستقر على التشكيلة الأساسية ‏قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ، بسبب تراجع مستوى الجميع وغياب الحماس أو الرغبة فى تطوير الأداء عند اللاعبين.‏



وكشف كوبر، خلال تقريره، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن محمد صلاح، جناح المنتخب المصرى ولاعب «ليفربول» الإنجليزى، شارك فى مباراتى روسيا والسعودية دون أن يكتمل شفاؤه ‏بنسبة ١٠٠٪.‏



وأضاف أنه كان رافضًا الدفع بصلاح، لولا إصرار اللاعب نفسه، لكونه كان يرغب فى المشاركة منذ المباراة الأولى أمام أوروجواى، مشيرًا إلى أن مناقشات مكثفة بين أعضاء الجهاز الفنى جرت ‏بشأن الأمر، بهدف الحفاظ على سلامة اللاعب.‏



ودافع المدرب، الذى تولى تدريب الفراعنة لمدة ٣ سنوات، عن نفسه، بشأن اختيار مدينة جروزنى الشيشانية لاستضافة معسكر إقامة المنتخب الوطنى، قائلًا: إن القرار كان بالاتفاق مع هانى أبوريدة، ‏رئيس اتحاد الكرة، فى ظل ضرورة اختيار مدينة بعيدة عن تجمعات المصريين لتجنب اختراق المعسكر من جانب الجماهير والمسئولين.‏

ورأى أن قرار الإقامة فى جروزنى كان سليمًا للغاية، إذ لم يشهد المعسكر أى اختراقات طوال مدة الإقامة فيه، على عكس الـ٤٨ ساعة التى تواجد خلالها المنتخب فى مدينة «سان بطرسبرج»، للعب ‏مباراة روسيا.‏





