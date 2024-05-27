شريف العريان يُعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولى للخماسى

أعلن شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، ترشحه على مقعد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدورة المقبلة.

وقال العريان في تصريحات إعلامية، “إنه قرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث”.

وأوضح أن مثل هذه المناصب تعطي قوة دولية لمصر، وأنه سيكون أول رئيس للاتحاد الدولي للخماسي الحديث من خارج أوروبا، في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

جدير بالذكر أن اتحاد الخماسي الحديث ضمن حتى الآن تأهل ثلاثة لاعبين إلى أوليمبياد باريس 2024، ويسعى الاتحاد لتكرار إنجاز أوليمبياد طوكيو 2020، التي حقق خلالها فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.

جدير بالذكر أن اتحاد الخماسي الحديث ضمن حتى الآن تأهل ثلاثة لاعبين إلى أوليمبياد باريس 2024، ويسعى الاتحاد لتكرار إنجاز أوليمبياد طوكيو 2020، التي حقق خلالها فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.