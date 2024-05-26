الأحد 26 مايو 2024
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عوض تاج الدين: وباء جديد محتمل.. ويتم الاستعداد للتعامل معه

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنه لا جديد بشأن فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية أو في تصريحات أخرى، موضحا أن متحور الفيروس من ضمن مميزات ليست الإيجابية هو موجود على مر التاريخ ويتم دراسته وتحليله، مشددًا على أن الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل من الإنسان إلى إنسان موجودة على مدى التاريخ وتم إجراء كافة التجارب.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوقع بحدوث وباء أمر محتمل ويتم الاستعداد للتعامل معه، مؤكدًا أن لدى الدولة المصرية كافة الاستعدادات بخصوص الوباء "إكس"، ومتحورات كورونا متوقعة مثل كافة الفيروسات، وما يحدث في ذلك تصريحات هي كلام عام ومن الممكن أن يحدث والتوقعات موجودة، منوهًا بأن المتحور الجديد هو يأتي من "أوميكرون"، ومتحورات الكورونا متوقعة كأي التحورات التي تأتي من الفيروس.

أشار إلى أن الفيروسات التنفسية تصيب الإنسان وتصيب أيضًا بعض الحيوانات، موضحًا أن فيروس كورونا المستجد نقل من خلال أحد المعامل عن طريق الخفافيش ونقل للإنسان، وتابع: "كل عام لابد أن يكون هناك تطعيم ويختلف مكونات التطعيم من عام لآخر".

حديث القاهرة محمد عوض تاج الدين فيروس كورونا

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