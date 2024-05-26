رسالة من وزير الزراعة لأحمد موسى على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الزراعة أكد أن مساحة أراضي الذرة الرفيعة بمحافظات الصعيد تبلغ 350 ألف فدان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "وزير الزراعة بعتلي وأنا على الهواء، بعدما اتكلمت على موضوع الذرة الرفيعة".

وتابع: "وزير الزراعة قال في رسالته، إن المساحة المزروعة حاليًا، ذرة رفيعة حوالي 350،000 فدان موجودة في محافظات الصعيد.. ووزير الزراعة بيقول إن وزارة الزراعة لديها المقومات لتشجيع الزراعة زي ما الرئيس السيسي أشار بالأمس".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "وزارة الزراعة يكون لديها آلية موجودة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الذرة الرفيعة".