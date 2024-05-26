الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلال الدوى يطالب "CNN" بالاعتذار لمصر: "إسرائيل هى من أفشلت المفاوضات"

غزة
غزة

طالب الكاتب الصحفي بلال الدوي، موقع "CNN" الأمريكي بالاعتذار عن الأكاذيب التي قالها في حق مصر بعد الدور الدبلوماسي والسياسي والإنساني الذي تقوم به مصر في مساندة القضية الفلسطينية.

وأضاف "الدوي" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن لواءً في الجيش الإسرائيلي أكد أنه تم تقليص صلاحيات وفد التفاوض مع حماس بحيث يؤدي إلى فشل التوصل لاتفاق.

وأكد أن إسرائيل هى التي أدت إلى فشل اتفاق الهدنة في قطاع غزة وليس مصر، وعلى "CNN" الاعتذار لمصر عن الأكاذيب التي نشرتها.

كما أشار إلى أن رئيس ملف الرهائن والمفاوضات بالجيش الإسرائيلي اجتمع بأسر الأسرى وأوصاهم بالضغط على نتنياهو لأنه لا يعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية.

مصر CNN أكاذيب CNN الحياة اليوم الحياة

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