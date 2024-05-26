الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق برنامج "صحتك مع الدكتورة هبة يوسف"على قناة TeN الثلاثاء المقبل

الدكتورة هبه يوسف
الدكتورة هبه يوسف

ينطلق، الثلاثاء المقبل، أولى حلقات برنامج "صحتك مع الدكتورة هبة يوسف" وذلك على قناة TeN الفضائية، والذى يعد البرنامج الطبى الأول والوحيد على القناة كأضخم برنامج متخصص فى نشر التوعية الصحية، ومناقشة القضايا الطبية والدوائية.

برنامج "صحتك مع الدكتورة هبة يوسف" يذاع على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة 6 مساء ويضم فريق إعداد كبيرًا من المختصين في الصحافة الصحية.

الدكتورة هبة يوسف واحدة من أبرز المهتمين بقضايا الصحة والمرأة ولها جهود فى نشر التوعية الصحية ومشاركات متعددة مع منظمات المجتمع المدنى فى التوعية الصحية والقوافل الطبية، وقد حصلت علي درجة الماجستير في الصيدلة الاكلينيكية من جامعة عين شمس، كما قدمت العديد من البرامج الطبية على قناتى النهار والشمس.

وقالت الإعلامية الدكتورة هبة يوسف: برنامج صحتك مع الدكتورة هبة يوسف يستعرض كل ما هو جديد فى القطاع الصحى وتوفير الأدوية والعلاجات الجديدة ونشر التوعية وطرق الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تناول التعامل مع الأزمات المرضية المختلفة، كما يقدم البرنامج تثقيفًا كاملًا لجميع أفراد الأسرة حول ما يواجههم من مشاكل صحية ويسلط البرنامج الضوء على القضايا الصحية الراهنة وأفضل الحلول للخروج منها وصولًا لمجتمع خال من الأمراض.

وتابعت الدكتورة هبة يوسف: البرنامج يدعم توجه الدولة المصرية بتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، لا سيما التي تقدم في المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى نشر التوعية بالمشروعات القومية الصحية وأهميتها في توفير الخدمة الطبية للمواطنين في الجمهورية الجديدة

واستكملت: قطاع الصحة أحد أبرز القطاعات المهمة التى تشكل ركيزة مهمة بالمجتمع المصري نحو الاهتمام بصحة مواطنيه وتقديم معلومة صحيحة وخدمة طبية للجمهور، بالإضافة إلي تسليط الضوء على القضايا الصحية المختلفة من خلال خبراء ومتخصصين فى المجالات الطبية لتوفير معلومة طبية صحيحة وتقديم خدمة حقيقية تنير للمريض رحلة العلاج وحتى الشفاء.

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