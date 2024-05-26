الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يلتقى وزير الزراعة اللبنانى والوفد المرافق له

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، والوفد المرافق له قبل قليل.

ومن المرتقب أن يناقش رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أوجه التعاون بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع فى لبنان الشقيق، وما يمكن أن تقدمه مصر لدعم الأشقاء فى لبنان.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء نتائج المقابلة عقب انتهاء المحادثات اليوم، وذلك حسبما أعلن المجلس قبل قليل.

وفى تصريح سابق له قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن قيمة الأضرار الزراعية وغيرها في الجنوب أكثر من 3 مليارات دولار، وإن "أضرار العدو الإسرائيلي الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا".

وقال الحاج حسن إن: "الوزارة تعمل يوميًا على تحديث خريطة تتضمن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، التي تتعرض لاعتداءات"، مشددًا على "استحالة الحصول على جواب علمي عما إذا كانت تربة الجنوب مضرة بالإنتاج الزراعي، إلى حين القيام بالدراسات اللازمة والحصول على جواب علمي بعد وقف إطلاق النار".

وأفاد بـ"إننا شكلنا لجنة جاهزة لدراسة هذه التربة، فور وقف الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المناطق"، مؤكدًا أنه "مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس عشر شجرات". 

ولفت إلى "وجود خطة للنهوض بقطاع السمك، بتمويل نرويجي بحوالى مليوني دولار"، مطالبًا "باستثمار عربي في مشاريع الزراعة اللبنانية".

كان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله الأيام الماضية بعقد اجتماع مع نقيب الصحفيين، لبحث سبل دعم مهنة الصحافة والعاملين بها، كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وحدة الصين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني لبنان

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