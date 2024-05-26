الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالإسكندرية وأسوان ضمن حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٦ و٢٧ من شهر مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتم الكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان في عدد من التخصصات الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، العظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه القوافل ستكون في محافظتي الإسكندرية وأسوان.

تحسين مستوى الحياة

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ٢ يناير عام ٢٠١٩ مبادرة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتم إطلاق المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وزرع الثقة في كل مؤسسات الدولة.

كما تعمل على الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، واحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وتواصل المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى بالمحافظات "حياة كريمة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهمتها فى دعم أبناء القرى والنجوع بمصر.