"الشيوخ" ينظر إحالة 10 تقارير للحكومة لتنفيذ توصياتها بجلسة اليوم

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عددا من تقارير للجان النوعية للمجلس حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وسيتم إحالتها للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات.

وتتضمن تقارير اللجان النوعية للمجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزی، بشأن " نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.

تقرير بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم

وكذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.

تقرير بشأن تفعيل دور وزارة التعليم العالي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب

كما تناقش تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب، والنائبة راجية الفقى بشأن زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك بريدية في القاهرة الكبرى، والنائب أحمد فوزى بشأن إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديرة، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي بمركز شباب الحما مركز طما بمحافظة سوهاج.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي

وكذلك تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والنائب محمد عمارة، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.