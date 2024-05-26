عبدالحليم قنديل: أوامر محكمة العدل الدولية إلزامية للدول الأعضاء وتلجأ لتنفيذ أوامرها عبر مجلس الأمن

قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن أوامر محكمة العدل الدولية إلزامية للدول الأعضاء وتلجأ لتنفيذ أوامرها عبر مجلس الأمن، في حالة عدم التزام الأطراف بالأوامر.

وأضاف عبدالحليم قنديل، خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن إسرائيل لا تلتزم بأي أوامر لأنها سارت كيانًا مارقًا خارج أي معنى للقانون الدولي، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسند هذا الخروج والمروق.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعرض محكمة العدل الدولية على مجلس الأمن، وأن دولة جنوب أفريقيا هي الأخرى ستعرض ذات النص على مجلس الأمن، معقبًا: "هل يتوقع أحد ألا تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو؟ أنا لا أتوقع شيئًا من ذلك، رغم أن ذلك منافِ لأبسط الادعاءات، لأنها تعتبر المحكمة الكبرى في إطار النظام الدولي الذي أقام الأمم المتحدة ذاتها".