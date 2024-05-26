ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت نزعة التمييز لوسائل الإعلام الغربى

أكد الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، "أن الإعلام ليس مخلوقًا لذاته، وإنما إطار تابع".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية "extra news"، أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت نزعة التمييز لبعض وسائل الإعلام الغربي.

وتابع:"تناول الإعلام الغربي للحرب الروسية الأوكرانية سقطة غربية كبري، بمعنى أن تأمر الناس بالبر وتنسونا أنفسكم"، الامتحان الخطير الذي لفت نظر الجميع لوسائل الإعلام الغربية هي الحرب الروسية الأوكرانية؛ لأنه ظهر الشئ الصادم والتراجع المهني وهو نزعة التمميز".

وأشار إلى أن "بعض الزملاء في الإعلام الغربي حافظوا على قدر من المهينة والإعلام الإخلاقي، ولا ندين كل المنظومة، ولكن الاتجاه العام أو التيار الرئيسي أظهر نزعة تمميزيه، والإعلام الغربي أخفق في إظهار احترام ما ادعاه من قيم ومبادئ تحريرية".