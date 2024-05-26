ماهر زهدى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل الطبعة الثانية لكتابه "إسماعيل ياسين..سيرة درامية"

أعلن الكاتب والمؤرخ الفنى ماهر زهدي عن قرب إصدار الطبعة الثانية من كتاب "إسماعيل ياسين..سيرة درامية"؛ وذلك بعد 14 عاما من صدور الطبعة الأولى من الكتاب عن كتاب الجمهورية الصادر عام 2010م.. فهل تختلف الطبعة الثانية عن الأولى من الكتاب أم لا ؟؛ هذا ما يكشفه الكاتب والمؤرخ الفنى ماهر زهدي لـ"الدستور".

الكاتب والمؤرخ الفنى ماهر زهدي

ماهر زهدي: الطبعة الثانية تتضمن على وثائق صوتية نادرة لإسماعيل ياسين

وقال الكاتب والمؤرخ الفني ماهر زهدى، مؤلف كتاب "إسماعيل ياسين..سيرة درامية"، إن هناك تفاصيل جديدة ستتضمنها الطبعة الثانية من تبدأ قبل ميلاد اسماعيل ياسين متتبعًا حياة والده مرورا بزواجه بأم اسماعيل ثم ميلاد إسماعيل ياسين ومن ثم رصد علاقته بابوه، مؤكدًا أن الكتاب في طبعته الأولي ومن ثم الثانية التى ستصدر قريبًا تختلف تمامًا عن ما جاء فى مسلسل "أبو ضحكة جنان".

وبسؤاله عن أبرز المصادر التى يعتمد عليها لتنقيح الطبعة الثانية من الكتاب، قال المؤرخ الفني ماهر زهدي في تصريحات لـ" الدستور"، إن الأرشيف الصحفى من أبرز ما يعتمد عليه، وكذلك ما لديه من نسخة صوتية لإسماعيل ياسين حصل عليها من الإذاعة تتضمن على سرديته بصوته للكثير من المحطات الإنسانية والفنية التي واجهها في حياته، مؤكدًا أن الطبعة الثانية من الكتاب ستكون مختلفة تمامًا عن الطبعة الأولى.

إسماعيل ياسين

ماذا تضمن الجزء الأول من كتاب "إسماعيل ياسين..سيرة درامية" ؟

ويتحدث كتاب "إسماعيل ياسين سيرة درامية" فى جزئه الأول عن رحله صعود النجم والفنان الكبير إسماعيل ياسين من السويس إلى القاهرة ومن مونولجست بسيط يتقاضى قروش إلى أهم ممثل في مصر يمثل 15 فيلم في السنه والأحداث اللي رافقته في رحلته الإنسانية.