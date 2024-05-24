الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرارات "العدل الدولية" ضد إسرائيل تتصدر السوشيال ميديا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

تصدرت قرارات محكمة العدل الدولية بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ترند منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وقف العملية العسكرية في رفح

قضت محكمة العدل الدولية، بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين، بأنه يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، وأن تفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى 2.4 مليون شخص.

محكمة العدل الدولية

وقالت المحكمة الدولية في حكمها إنها "غير مقتنعة" بأن إخلاء رفح والإجراءات الأخرى التي اتخذتها إسرائيل كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وتابعت محكمة العدل الدولية أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لضمان وصول المحققين إلى قطاع غزة دون عوائق للحفاظ على الأدلة.

محكمة العدل الدولية

وطلبت المحكمة الدولية من إسرائيل أن تقدم تقريرًا عن الإجراءات المتخذة خلال شهر واحد.

وقررت محكمة العدل الدولية أن الوضع الإنساني في رفح قد "تدهور أكثر" منذ أمر المحكمة الأخير في 28 مارس عندما أكدت المحكمة الأمر الصادر في 26 يناير.

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فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات

وقالت المحكمة في حكمها إنها قررت أن الوضع الإنساني في رفح يمكن الآن تصنيفه على أنه "كارثي".

وقضت المحكمة أيضًا بأنه يتعين على إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى 2.4 مليون فلسطيني يواجهون وضعًا كارثيًا.

محكمة العدل الدولية

ويواجه سكان غزة حصارًا كاملًا وتجويعًا كبيرًا في ظل الحرب الإسرائيلية التي يشنَّها الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

الحرب الإسرائيلية

شنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بقصف عسكري أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أن 40% من القتلى كانوا من الأطفال، ما دفع المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى وصف غزة بأنها "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

ولا تزال تمارس إسرائيل سياستها بهجمات مستمرة على الشعب الفلسطيني وقصف عنيف يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

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