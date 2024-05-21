محافظا الجيزة والمنوفية يتفقدان موقع سقوط ميكروباص بمعدية أبوغالب

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية "الرياح البحيري"، المتجه إلى محافظة المنوفية من مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وقدّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، خالص العزاء لأسر المتوفين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واطمئن محافظ الجيزة على الحالة الصحية للمصابين بعد نقلهم إلى مستشفيات أبوغالب ووردان ومبارك المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما وجّه مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلّف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم.

وتابع اللواء أحمد راشد ميدانيًا جهود قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورجال الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الطبية العاجلة اللازمة مؤكدًا أنه جار مواصلة جهود الإنقاذ.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه فور تلقي بلاغ وقوع حادث السقوط للميكروباص تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث.

رافق المحافظ، خلال معاينته موقع الحادث اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والسيد إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والسيد محمد نور، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، والدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية، ومحمد كمال مدير مديرية الشئون الصحية وممثلي مرفق الحماية المدنية ورجال الشرطة.

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