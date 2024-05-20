صبحى عسيلة لـ"الشاهد": "القاهرة الإخبارية" صوت غزة والفلسطينيين وقت التعتيم الإعلامى

أوضح الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور فضائية "القاهرة الإخبارية في تصحيح ما ينشر عن الموقف المصري.

وأضاف “عسلية”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": القاهرة الإخبارية خطوة طال انتظارها ومصر كانت بحاجة لصوت اقليمي لنقل جهودها.

وأشارصبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الجهد الدبلوماسي المبذول من مصر تجاه القضية الفلسطينية "جهد جبار"

وأكد أن فضائية القاهرة الإخبارية صوت غزة والفلسطينيين وقت التعتيم الإعلامي علي الأوضاع في القطاع.

وتابع: "الرؤية المصرية حتي تكون وسط هذه الحزمة من القنوات الاقليمية والدولية الناطقة بالعربية التي تستهدف المواطن العربي وفي القلب منه المواطن المصري، لأن مصر مثلما هي سوق اقتصادي كبير فهي سوق كبير اعلاميا سواء من الاخبار أو المستهدف بالأخبار".