الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة الكندية للتراث المصري تنظم مهرجانا فنيا احتفالا بشهر الحضارة والتراث

الحضارة
الحضارة

احتشد الآلاف من المصريين في ساحة الاحتفالات بمدينة مسيساجا الكندية، تمهيدا لانطلاق المهرجان الفني الذي يقام في إطار الاحتفالات التي تنظمها الهيئة الكندية للتراث المصري بالنسخة السادسة لشهر الحضارة والتراث في مقاطعة أونتاريو الكندية.

وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الفنية بمشاركة فنانين حضروا من مصر ومن عدة مدن كندية.

وقال مدير العلاقات العامة بالهيئة الكندية للتراث المصري، ألبير فهمي، إن احتفالات هذا العام تقام تحت عنوان "اكتشف مصر"، حيث تشمل فعاليات هذا العام العديد من المفاجآت والفعاليات الفنية والأدبية لأبناء الجالية المصرية في كندا، بالإضافة إلى برنامج كامل لأبناء الجالية لزيارة المتحف المصري في مدينة مسيساجا.

وتأسست الهيئة الكندية للتراث المصري عام 2019 كمنظمة غير ربحية، وتهدف إلى تعزيز والحفاظ على التراث المصري في كندا للأجيال الحالية والمستقبلية، وتهدف الهيئة - أيضا - إلى تنظيم الاحتفالات المستدامة بالتراث المصري- الكندي، من جيل إلى جيل.

وتعمل الهيئة على إبراز دور المصريين المهم - كجالية - ونقل صورة مصر الحضارية للكنديين، وأيضا تكريم المميزين من الجالية في كل المجالات وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني المصري بكندا، ودعم رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المصرية.

وبدأ الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو - لأول مرة - بفضل الجهود المبذولة من قبل النائب شريف السبعاوي والجالية المصرية في كندا،وتمت مناقشة وتصويت مشروع القانون (106)؛ ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور؛ مما يمثل خطوة مضيئة تبرز الدور المحوري لمصر وتاريخها المتنوع والغني.

مدينة مسيساجا الكندية الهيئة الكندية للتراث المصري الحضارة والتراث اكتشف مصر مصر الحضارية

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