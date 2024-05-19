نهى بكر: الأوبئة تنتشر في فلسطين ولابد من السماح بدخول المساعدات الطبية

كشفت الدكتورة نوه بكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز النصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدور البارز لمعبر رفح في ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ بدء العدوان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قطع هذه الإمدادات أو إغلاق المعبر يؤدي إلى ربما مجاعة وشيكة في القطاع المحاصر الآن.

وأضافت أن أهمية الدور المصري في إرسال المساعدات الإنسانية الآن التي أصبحت حاجة ملحة بالنسبة للقطاع ويعني تعرض إسرائيل والجنب الإسرائيلي دخول هذه المساعدات،موضحة أن الأوبئة تنتشر في فلسطين ولابد من السماح بدخول المساعدات الطبية.