الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من مجلة «Global Economics»

بنك القاهرة يحصد جائزة "أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين" لعام 2024

بنك القاهرة
بنك القاهرة

 

أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين فى مصر»  Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024. 
 

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن انضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التى يحصدها البنك تعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة، مضيفًا أن المؤسسة استندت فى تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية.
 

وأوضح بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الجائزة تأتى إضافة لسجل الإنجازات المتنامي للبنك، وهو ما  يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة والتي تلبي احتياجات العملاء، كما تعكس أيضًا رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
 

فيما ذكر محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يُتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين.
 

وتأتي جوائز مجلة  Global Economics، لتعكس المستويات المتميزة من الابتكار والإنجاز والاستراتيجية المتطورة التي ينتهجها القطاع المالي والمصرفي العالمي، علاوة على كونها رمزًا للتميز والريادة في هذا القطاع أيضًا، إذ تُمنح للمؤسسات العاملة في المجال المصرفي والمالي على اختلاف أحجامها وفقًا لعدد من المعايير الصارمة التي تقيّم إنجازاتها المحققة وجهودها في مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

 

أعلنت مجلة بنك القاهرة جائزة أفضل بنك فى مجال الخزانة

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