"تعليم بني سويف": امتحان الدراسات الاجتماعية من المنهج

كشفت مديرية التربية والتعليم بـ بنى سويف باتخاذ ما يلزم حيال استفسارات طلاب الشهادة الاعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الدراسات الإجتماعية التى أجري فيها الامتحان اليوم الأحد.

مراجعة كافة أسئلة الامتحان

أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم من خلال مجموعة من المعلمين بالميدان مراجعة كافة أسئلة الامتحان مرة أخرى وجميع النقاط التي حولها استفسارات وتم التأكد من صحتها وأنها بالمنهج، وطبقا لتعليمات وضوابط وزارة التعليم.

أشار إلى أن المديرية تؤكد أنه سيتم اتخاذ الاجراءات لمراعاة مصلحة الطلاب خاصة في التصحيح الإجابات والتيسير عليهم وأنه سيتم احتساب الاجابة الصحيحة أيا كانت طريقة كتابتها، خاصة في الأسئلة محل الخلاف.

محافظ بني سويف يتفقد عدد من اللجان

وتفقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 التي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس من الأسبوع الحالي حيث يؤدي أكثر من 58 ألف و400 طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف قرى ومدن المحافظة.

واطمان المحافظ في ثاني أيام الامتحانات"على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب أثناء أداء الامتحان، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم،من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان واتخاذ الإجراءات المطلوب لضمان توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، فضلاً عن التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية،تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان.