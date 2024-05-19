إهداء درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة

أهدى أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، درع المركز للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لإنجازات جامعة القاهرة ولجهوده المتميزة والفعالة لإنجاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين" والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور ومشاركة نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار.

رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء يشيد بالتقدم الكبير لجامعة القاهرة وتعزيز دورها البحثي والأكاديمي في السنوات الاخيرة

وأشاد الجوهري بالتقدم الكبير لجامعة القاهرة وتعزيز دورها البحثي والأكاديمي في السنوات الأخيرة، كما أشاد بنجاح المؤتمر الذي يتناول موضوعات مهمة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، قائلًا: "وأخص بالشكر السيد رئيس الجامعة على اهتمامه ورعايته الكريمة للحدث".

وأعرب الدكتور محمد الخشت عن شكره لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا على أهمية موضوع المؤتمر، ومشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة وتحليل مختلف القضايا الاقتصادية، وتقديم حلول علمية لها.

وقد شهدت فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة من كبار العلماء والباحثين والخبراء من مصر والعالم العربي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص. كما عقدت جلسات نقاشية شارك فيها المتخصصون من مختلف المجالات، بهدف تبادل الأفكار والرؤى ووضع تصورات عملية للتعامل مع التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حرص المركز على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، ونجح في هذه التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة الملكية التي ضمت ورشًا ومناقشات بحضور 1000 خبير لبلورة الملامح النهائية لها، بالإضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري، والتي شملت مشاركة لأكثر من 400 خبير محلى ودولى.

وأشار، خلال كلمته بالمؤتمر العلمى السنوى للمركز والمنعقد الآن بجامعة القاهرة، إلى أنه قد تم تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى منصة "حوار"، أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ومنذ إنشائها في فبراير 2023 وحتى الآن، تم طرح 60 موضوعًا للحوار المجتمعي وللخبراء حول أهم القضايا التي تهم متخذي القرار علمًا بأن ما يطرح ويناقش بها يتم تقييمه من خلال لجنة دائمة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية، وتتويجًا لمجهودات المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات الدولية، في فئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع.