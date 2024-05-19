الأحد 19 مايو 2024
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رئيس الهيئة: مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأقوى في تاريخ مصر ويمثل مظلة صحية حمائية متميزة لكافة المواطنين

علي الغمراوي
علي الغمراوي

شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الاحتفال بإنجازات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع شهد تحديات كبيرة خلال المرحلة الأولى، والتي تم اجتيازها بنجاحات مبهرة، وذلك بتكاتف وتناغم جميع أجهزة الدولة والقطاعات والجهات الفاعلة في المنظومة الصحية في مصر تحت قيادة واعية وداعمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقد أكد الدكتورعلي الغمراوي أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأقوى في تاريخ مصر ويمثل مظلة صحية حمائية متميزة لكافة المواطنين، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل مع الجهات المعنية من أجل خروج المشروع بصورة ملائمة لطموح القيادة السياسية وتطلعات الشعب المصري.

 

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لديها إشراف تنظيمي قوي يساعد على ضمان فعالية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، وضمان وصولها للجميع، وأنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه مجال الدواء في مصر إلا أنه في سياق التأمين الصحي الشامل تم تحقيق إنجازات واضحة في مجال الدواء، وقد أدى التوسع في تغطية الرعاية الصحية إلى زيادة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية لشريحة أكبر من المواطنين، وبالتالي تحسين مستوي الخدمة الصحية، وتقليل عبء المرض.

 

جاء ذلك في إطار التعاون مع كافة القطاعات الصحية للارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وضمان فعالية وأمان الدواء وإتاحته للجميع.

الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مشروع التأمين الصحي الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستحضرات والمستلزمات الطبية

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