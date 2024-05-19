رئيس مجلس النواب ردًا على بعض الأعضاء: "بلاش تشاؤم وأيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله"

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس عدم الخروج عن الحديث فى مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من حيث المبدأ.

جاء ذلك ردا على كلمة النائبة مها عبد الناصر، التى أعلنت رفضها لمشروع القانون من حيث المبدأ أثناء كلمتها بالجلسة العامة اليوم، قائلة:" أنا شايفة إن النهاردة يوم أسود فى تاريخ الصحة فى مصر".

مناقشة مشروع قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

وطالب رئيس مجلس النواب، حذف كلمة يوم أسود قائلًا: "أرجوكم الحديث فى السياق.. وبلاش عبارات التشاؤم، أيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله.. بلاش التشاؤم.. بلاش نقول العبارات مثل القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود.. أيامنا كلها حولة وبيضاء إن شاء الله".

واستكملت النائبة مها عبد الناصر: "بنجرى ندور على سرير عادى أو رعاية مركزة، وبالقانون ده هنشحت سرير، على الحكومة أنها تبلغنا كيف ستعالج المواطنين خلال هذه الفترة وهى 15 عامًا المزمع أن يحصل فيها المستثمر على حق انتفاع للمنشآت الصحية، معلنة رفضها مشروع القانون".

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أرجو بث روح التفاؤل، ومع التقدير للمعارضة والحكومة نتحدث بموضوعية".