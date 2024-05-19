انتشار أمني أمام بوابات ستاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك

انتشر رجال الأمن على الأبواب الرئيسية لاستاد القاهرة، استعدادًا لاستقبال الجماهير مع فتح الأبواب قبل انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى في الثامنة مساء اليوم الأحد، بـاستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووجودهم في المدرجات ومنع دخول المحظورات.

وتؤمن المجموعة الإفريقية طاقم تحكيم لقاء الإياب الذي يتكون من السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا.

ويوجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، وتعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني، واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا على المباراة، فى حين يراقب الحكام الجنوب إفريقي فيكتور جوميز. وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.