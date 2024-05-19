ضبط 276 قطعة سلاح و329 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 276 قطعة سلاح ناري، و329 قضية مخدرات، وتنفيذ 83901 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت وزارة "الداخلية" في بيانها اليوم، إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 276 قطعة سلاح ناري مع 224 متهمًا.