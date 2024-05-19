الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 276 قطعة سلاح و329 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 276 قطعة سلاح ناري، و329 قضية مخدرات، وتنفيذ 83901 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت وزارة "الداخلية" في بيانها اليوم، إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 276 قطعة سلاح ناري مع 224 متهمًا.

قطاع الأمن العام الامن العام مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبوعمرة قضية مخدرات

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