طالب يتلقى 90 غرزة جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شباب بقرية زفتى

أصيب طالب بجروح بليغة إثر مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الشباب، في قرية شبرا قلوج التابعة لمركز ومدينة زفتى، في واقعة عنف جديدة بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية في المحافظة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 طلاب من المدرسة الثانوية الزراعية إلى مستشفى زفتى العام، مصابين بجروح قطعية متفرقة في أجسادهم.

نتائج التحريات

وبالتحقيق والتحري، تبين أن الإصابات جاءت خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الطلاب وبعض شباب القرية، وقد تم ضبط أحد الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، بينما لا تزال الأجهزة الأمنية تلاحق باقي المتورطين.

طالب أصيب بـ 90 غرزة

وأكد مصدر طبي أن الطالب الأكثر إصابة تلقى نحو 90 غرزة متفرقة في جسده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، وجميعهم تلقوا العلاج اللازم بالمستشفى.