الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد 5 سوريين خارج البلاد

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد 5 سوريين خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالأمن العام.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية رقم 765 لسنة 2024، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بـ15/4/2024 بشأن طلب إبعاد خمسة سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاءت الأسماء كالآتي: محمد أحمد القبلان، سوري الجنسية، مواليد 10/1/1993، محمد عمار محمد بلال زيادة، سوري الجنسية، مواليد 1/1/1999، عبدالله محمود بركات، سوري الجنسية، مواليد 14/7/2003، نورالدين محمد حلاوة، سوري الجنسية، مواليد 10/11/1981، عبدالغني عبدالله حوري، سوري الجنسية، مواليد 23/1/1970، وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الامن العام ر وزارة الداخلية

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