"الصحة" تحذر من انتشار أمراض ترتبط بارتفاع درجة الحرارة

وجه الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة نصائح هامة للمواطنين تزامنا مع موجة الحر القاسية التي تتعرض لها البلاد في الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن بعض الأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، أولها الإجهاد الحراري وإذا لم يتم علاجه يتحول إلى ما يسمى بضربة الشمس.



وكشف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"ـ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن أهم أعراض الإجهاد الحراري بداية من الدوخة لجفاف الجلد وانخفاض ضغط الدم وصداع.

وعن أهم النصائح التي وجهها للمواطنين قال عبد الغفار ضرورة عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ويختار الأوقات البعيدة عن الذروة وهي تواجد الشمس في كبد السماء مع ارتداء الملابس الخفيفة مع الاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وليس المنبهات مثل الشاي والقهوة".

ونصح المواطنين في حال التعرض لأية أعراض إجهاد أو صداع التوقف عن ممارسة اي مجهود بدني عبر الاستراحة وتغطية رأسه بأي واقي في حال التعرض المباشر للشمس، محذرا من عرض ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بدوار، قائلًا:" في حال الإحساس بهذا العرض ينصح بالتوجه لأقرب طوارئ في أقرب مستشفى".