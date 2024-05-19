الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يكشف سبب انفعاله على مصطفى غربال ويتحدث عن إصابة معلول

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل المارد الأحمر بدون أهداف مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وفرض الأهلي التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب "رادس" ويحتاج إلى الفوز في الإياب في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو.

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " لم نقدم الأداء الذي أردناه في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد".

 

وأضاف " مباراة الإياب في القاهرة سيكون هناك محاولات هجومية أكثر وسنجازف من أجل التسجيل والانتصار لحصد اللقب".

 

وتابع " من المبكر الحديث عن إصابة معلول في الوقت الحالي لكن عندما نعود للقاهرة سيخضع للفحص الطبي لمعرفة مدى إصابته".

 

وأكمل " انفعلت على حكم المباراة بسبب كون الكرة كانت تسلل على لاعب الترجي لكننا حصلنا عليها وبدأنا الهجمة وبعد ذلك أطلق الحكم صافرته ومنعنا من محاولة صنع فرصة كنت أرى أنها ستكون خطيرة".

 

وتابع " ألعب من أجل الفوز في كل مباراة مع الأهلي وهكذا لعبنا أمام الترجي لكن الترجي فريق قوي وكبير وكانت له فرص خطيرة وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل وهذه نتيجة جيدة بالنسبة لنا أمام فريق مثل الترجي".

 

وأتم تصريحاته قائلًا  "ينبغي أن نكون حذرين في القاهرة وأن ندافع بشكل جيد لأن الترجي كانت له فرص خطيرة في مباراة الذهاب".

 

الأهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فرض التعادل السلبي على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتقام مباراة الإياب في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة.

 

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليتوج بطلا للقب الثاني عشر في تاريخه.
 

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