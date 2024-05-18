السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

لماذا يجب الحرص على تناول المشروم باستمرار؟

جريدة الدستور

يعتبر تناول المشروم الفطر، من أكثر الأمور الصحية التي تساعد فى الوقاية من العديد من الأمراض، فيحمل فوائد صحية جمة تجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي، ويعد المشروم من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان.


مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

فكما جاء فى موقع، هيلث الطبي، يحتوي المشروم على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د، فيتامين ب، البوتاسيوم، السيلينيوم، والنحاس وكل تلك العناصر الغذائية تساعد بصورة كبيرة  في تعزيز وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تحسين صحة العظام، تعزيز الجهاز المناعي، وتحسين وظائف الجهاز العصبي.


‏كما يعتبر المشروم من أفضل الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والأرجوثيونين، الأمر الذي يساعد في حماية الجسم من التعرض إلى الإصابة بتلف الخلايا الناتج عن التقدم في العمر ففي بعض الأحيان يفتقد البعض المواد المضادة للأكسدة نتيجة لعدم تناول تلك الأطعمة التي تحتوي عليها وهو ما يساعد في زيادة فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة لذا يجب الحرص على تناول المشروم لأنه واحد من أفضل الأطعمة التي تحتوي على المواد المضادة الأكسدة

المشروم يحتوي على البيتا جلوكان والالياف 

 

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن المشروم من الأطعمة التي تعزز وظائف الجهاز المناعي بفضل احتوائه على البيتا جلوكان، وهي نوع من الألياف التي تحفر الجهاز المناعي وتساعد في محاربة الالتهابات والعدوى.


المشروب منخفض السعرات الحرارية

ويعد المشروم من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالألياف التي تُعزز الشعور بالشبع وتساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تناول المشروب باستمرار يجب الحرص على تناول المشروب باستمرار تناول المشروم الفطر الفطر فوائد المشروم

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