السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناجى الشهابى: الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تتعامل بدرجة تصاعدية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحاول وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء.

وأضاف أن مصر تحاول دخول المساعدات ومنع التهجير، موضحًا أن رؤية مصر واضحة في دعم الشعب الفلسطيني، ولا بد أن نتفق على أن فلسطين قضية مصرية نعم كما هي قضية العرب الأولى.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تشغل بال كل المصريين على مدى 76 عامًا وإن هذه القضية شغلت بال القيادة المصرية السياسية المصرية منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن.

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

زيادة أعداد جماهير الترجى أمام الأهلى للمرة الثالثة

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم