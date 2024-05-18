ناجى الشهابى: الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تتعامل بدرجة تصاعدية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحاول وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء.

وأضاف أن مصر تحاول دخول المساعدات ومنع التهجير، موضحًا أن رؤية مصر واضحة في دعم الشعب الفلسطيني، ولا بد أن نتفق على أن فلسطين قضية مصرية نعم كما هي قضية العرب الأولى.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تشغل بال كل المصريين على مدى 76 عامًا وإن هذه القضية شغلت بال القيادة المصرية السياسية المصرية منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن.