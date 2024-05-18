7 تعليمات من "تذكرتى" لجماهير الزمالك قبل مباراة نهضة بركان

أصدرت شركة "تذكرتي" المسئولة عن دخول الجماهير لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تعليمات للجماهير الحاضرة في ملعب المباراة.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، غدًا، في الثامنة مساءً.

ونشرت "تذكرتي" بيانًا طالبت فيه الجماهير بالالتزام بالبنود الآتية:

1- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرًا، وعليه يجب الحضور مبكرًا لتيسير عملية الدخول.

2- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

3- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2023-2024.

4- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.

5- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

6- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

7- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر.

الزمالك بالأبيض ونهضة بركان بالبرتقالى فى نهائى الكونفيدرالية غدًا

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك في مبارا ة نهضة بركان زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"، فيما سيرتدي حارسه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - سيد عبدالله "نيمار" - ترافيس موتيابا - محمد عاطف - مهاب ياسر - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.