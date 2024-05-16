الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ديشامب يعلن قائمة فرنسا لبطولة أمم أوروبا 2024

ديشامب
ديشامب

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

قائمة منتخب فرنسا لبطولة أمم أوروبا 2024


ويقود كيليان مبابي، قائمة منتخب فرنسا للبطولة.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: مايك مايجنان، ألفونسو أريولا، برايس سامبا.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، جوليس كوندي، ويليام صاليبا، إبراهيما كوناتي، دايوت أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، جوناثان كلاوس، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ويسلي فوفانا، أدريان رابيو، وارن زايري إيمري، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان، نجولو كانتي.

الهجوم: نيكولو باركولا، عثمان ديمبيلي، كنجسلي كومان، أولفيه جيرو، راندال كولو مواني، كيليان مبابي، ماركوس تورام.

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا،  أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

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