اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن زيادة عدد قوائم المنتخبات المشاركة بكوبا أمريكا 2024

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن زيادة عدد قوائم لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمريكا الجنوبية المقبلة، كوبا أمريكا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمريكا الجنوبية في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.

زيادة عدد قوائم المنتخبات المشاركة بكوبا أمريكا 2024

وأكد الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بالبطولة إلى 26 لاعبًا بدلًا من 23 لاعبًا كما كان الحال من قبل.

وأفاد البيان أن عدد الأفراد الذين سيتواجدوا على دكة البدلاء في المباريات سيصبح 23 فردًأ بما في ذلك اللاعبين والجهاز المعاون.

وأرسلت إدارة المسابقات والعمليات بالاتحاد التعديلات إلى لوائح البطولة للاتحاد والتي وافق عليها في اجتماعه يوم 16 مايو الماضي في بانكوك بتايلاند.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى بعثة كل فريق ستتضمن 50 فردًا، مؤكدة أنه في حال قرر أحد الاتحادات تسجيل أكثر من 23 لاعبًا سيكون عليه أن يسجل عدد أقل من المسئولين مع الفريق والأجهزة المعاونة، فمثلًا إذا سجل أحد المنتخبات 26 لاعبًا سيكون عليه أن يسجل 24 فردًا بباقي الأجهزة المعاونة للبعثة.



وفتح اتحاد أمريكا الجنوبية احتمالية تسجيل 15 موظفًا إضافيًا في كل قائمة ولكن بشرط تحمل جميع التكاليف الخاصة بإقامة وتواجد هذا العدد وهو ما قد يصل بالقائمة إلى 65 شخصًا.



مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كندا.

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية، أوروجواي، بنما، بوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، باراجواي، كوستاريكا.

وتفتتح مباريات بطولة كأس أمريكا الجنوبية 2024، كوبا أمريكا، يوم 21 يونيو المقبل في الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة بمواجهة منتخبي الأرجنتين وكندا.