السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد لعاطلين لاتهامهما بقتل ربة منزل فى القليوبية

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات بنها معاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل ربة منزل على إثر التعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وأدوات "عصا ومفك"، وخنقها بحبل بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.

كان تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين "ا.س.س" عاطل، و"ج.ا.ح" عاطل، ومعهما متهم ثالث انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، قتلوا في غضون شهر يناير 2023، المجنى عليها مجهولة "س.د"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليها، فتناوبوا الاعتداء عليها ضربًا بسلاح أبيض "سكين" وعصى ومفك بسائر جسدها، ثم والى المتهم الأول اعتداءه عليها، بأن خنقها بأداة اعتداء "حبل" فأحدثوا إصابتها التي أودت بحياتها، وإمعانا منهم في التنكيل بجسد المجنى عليها، قاموا بحلق شعرها وإلقاء مادة حارقة "حمض هيدروكلوريك" على جسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا، ومعهما متهم ثالث انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكينا" وأدوات اعتداء عبارة عن عصى ومفك وحبل وحمض هيدروكلوريك دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات بنها لسجن المؤبد قتل ربة منزل إثر التعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض سكين وأدوات عصا ومفك مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية

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