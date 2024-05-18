علاج الإدمان: 40 ألف طالب استفادوا من الأنشطة التوعوية على مستوى الجامعات المصرية

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن أنشطة «بيوت التطوع» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العديد من الجامعات المصرية «القاهرة - حلوان - الزقازيق - سوهاج - جنوب الوادي» خلال العام الدراسي 2023/ 2024 إذ تستهدف تنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.

أعلن الصندوق عن أنه تقدم ما يقرب من 4 آلاف طالب وطالبة للانضمام إلى رابطة المتطوعين، وجرت مقابلات لهم وتم اختيار من يجتازون اختبارات التطوع ويمتلكون القدرة على التواصل والعمل الجماعي والميداني، بالإضافة إلى المواهب المختلفة التي يمكن استثمارها في تنفيذ برامج التوعية.

ووصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق إلى أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية. كما استقبلت بيوت التطوع وفودًا من عدة دول منها السعودية والإمارات للتعرف على تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التوعية والاستفادة منها.

استفاد أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من الأنشطة التوعوية في العديد من الجامعات المصرية من خلال "بيوت التطوع"، حيث تضمنت الأنشطة ندوات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات في الكليات المختلفة وداخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ورسوم مرتبطة برفع الوعي بخطورة التدخين وأضرار التعاطي.

ونفذت "بيوت التطوع" أكثر من 55 مبادرة ميدانية داخل الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات واستقطاب العديد من الشباب للتطوع في "100 ساعة تطوع - اسمع مني - خلي بالك - خدعوك فقالوا".

كما شاركت بيوت التطوع في إعداد وتنظيم أكثر من 11 نشاطًا رياضيًا تتضمن دوريات رياضية وماراثونات ومسيرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مقرات الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفساراتهم. ويتم ذلك من خلال شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معه للحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة، حيث يقوم متخصصون لدى الصندوق بالتواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، مثل اعتقاد بأن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة، كما يتم الرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023".