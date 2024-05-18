السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاج الإدمان: 40 ألف طالب استفادوا من الأنشطة التوعوية على مستوى الجامعات المصرية

جانب من أنشطة بيت
جانب من أنشطة بيت التطوع

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن أنشطة «بيوت التطوع» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العديد من الجامعات المصرية «القاهرة - حلوان - الزقازيق - سوهاج - جنوب الوادي» خلال العام الدراسي 2023/ 2024 إذ تستهدف تنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.

وزيرة التضامن تستقبل محافظ جنوب سيناء ويستعرضان الموقف التنفيذى للقرية التراثية استعدادًا لافتتاحها

أعلن الصندوق عن أنه تقدم ما يقرب من 4 آلاف طالب وطالبة للانضمام إلى رابطة المتطوعين، وجرت مقابلات لهم وتم اختيار من يجتازون اختبارات التطوع ويمتلكون القدرة على التواصل والعمل الجماعي والميداني، بالإضافة إلى المواهب المختلفة التي يمكن استثمارها في تنفيذ برامج التوعية. 

ووصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق إلى أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية. كما استقبلت بيوت التطوع وفودًا من عدة دول منها السعودية والإمارات للتعرف على تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التوعية والاستفادة منها.

استفاد أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من الأنشطة التوعوية في العديد من الجامعات المصرية من خلال "بيوت التطوع"، حيث تضمنت الأنشطة ندوات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات في الكليات المختلفة وداخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ورسوم مرتبطة برفع الوعي بخطورة التدخين وأضرار التعاطي.

ونفذت "بيوت التطوع" أكثر من 55 مبادرة ميدانية داخل الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات واستقطاب العديد من الشباب للتطوع في "100 ساعة تطوع - اسمع مني - خلي بالك - خدعوك فقالوا".

كما شاركت بيوت التطوع في إعداد وتنظيم أكثر من 11 نشاطًا رياضيًا تتضمن دوريات رياضية وماراثونات ومسيرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مقرات الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفساراتهم. ويتم ذلك من خلال شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معه للحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة، حيث يقوم متخصصون لدى الصندوق بالتواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، مثل اعتقاد بأن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة، كما يتم الرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023".

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الادمان بيوت التطوع الطلاب

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم