حجازي: تطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد أعمال امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، حيث يؤدى بها عدد ٥٩١ طالبة بالصف الثانى الثانوى، و٦٦٠ طالبة بالصف الأول الثانوى.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما داخل المدرسة بتفقد عدد من لجان الصف الثانى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجه الوزير بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما تفقد الوزير ومحافظ بورسعيد القوافل التعليمية داخل المدرسة، التى تقدم المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة معنية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، لذا قامت بالعديد من الإجراءات التى تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومنها تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة، مؤكدا أنها حققت المستهدف منها، مشيدا بما شاهده اليوم من الإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددا على أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتى مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضى، وخالية من التعقيد والالغاز.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل هذه القوافل التعليمية ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت، مضيفا أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجها الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة.

كما وجه الوزير الطلاب بضرورة الانضباط بلجان الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

كما أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا، لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل، وإدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي فى مناهجها.

ومن جهته، أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيدا بالإقبال الكبير من الطلاب وتقديم المعلمين الخدمة المتميزة فى هذه القوافل التعليمية.

كما وجه المحافظ الشكر لوزير التربية والتعليم لمساهمته فى توفير هذه القوافل التعليمية فى المحافظة، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمعلمين لجهودهم لإنجاح هذه المنظومة، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدني لتعاونها القوي مع المحافظة ومديرية التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عن عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، والدكتور عاطف علم الدين ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعضو مجلس الشيوخ.