تقرير: مدرب اتحاد جدة مرشح لتدريب برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن ترشيح أسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة لتدريب برشلونة الموسم المقبل.

وقال التقرير، أن جاياردو اسم لطالما نال إعجاب الادارة وقد يكون ضمن الخيارات خصوصاً خروجه من الاتحاد لن يكون معقدًا.

واقترب جاياردو من الرحيل من صفوف الاتحاد بعدما فشل في تحقيق أي بطولة مع الفريق، حيث قادهم منذ نوفمبر 2023 في 31 لقاء فاز في 14 وخسر 13 وتعادل 4.

كان تشافي قد أعلن قراره، في وقت سابق، عن رحيله من منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ولكنه تراجع عن قراره، بعد اجتماعه مع كل من خوان لابورتا، وديكو المدير الرياضي للنادي، خلال الساعات الماضية، ومحاولاتهما لإقناعه بالتراجع عن قراره واستكمال عقده كمدرب للفريق.

ماذا حدث بين تشافي ولابورتا؟

لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز بلاوغرانا 2-0 ضمن الدوري الاسباني الخميس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.

وتحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوّة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات.

وقال تشافي الأربعاء "على جمهور برشلونة أن يفهم، بأننا لسنا في الوضع نفسه (مثل هذه الأندية)". وتمسّك المدرب بكلامه الخميس عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا إلى مباراة ألميريا.

وقال تشافي للصحافيين في وقت متأخر من يوم الخميس "لم يخبروني بأي شيء شخصيًا... سافرنا مع نائب الرئيس والعديد من المدراء، كل ذلك بشكل طبيعي".

وتابع "قلت ما أعتقد أنه حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب، بكثير من الأمل والطموح، ولكن الوضع ليس سهلاً". وأضاف "نحن نعمل بشكل جيد للغاية، والأهم من ذلك كلّه، هو النادي لتغيير هذا الوضع".