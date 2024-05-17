الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد أبوبكر: الغذاء ينفد والوقود يتضاءل "المجاعة سيطرت" في غزة

خالد أبوبكر
خالد أبوبكر

علق الإعلامي خالد أبوبكر، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

وقال خالد أبوبكر، خلال تقديم برنامجه" كل يوم" والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، الغذاء ينفد والوقود يتضاءل "المجاعة سيطرت" في غزة.

وأضاف الإعلامي خالد أبوبكر، مصر لا تتخلى عن مواقفها في دعم القضية الفلسطينية، وإدانة جرائم الاحتلال، متابعًا: “تصريحات مسؤولين إسرائيلين”، بشان اقتحام رفح، مضيفًا: “انسوا الحكمة 5 دقايق لازم رد سريع، مصر بترد على كل كلمة على أكاذيب إسرائيل المستمرة”.

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