الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم جبر: قرارات قمة البحرين ستشكل ورقة ضغط لصالح الشعب الفلسطيني

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية في البحرين

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القمة العربية بالمنامة في البحرين قمة الحلول الواقعية والممكنة، قائلا: “لو وضعنا عنوانا لها فهى قمة الحلول الممكنة، لكن فى قضية السلام فالطريق طويلأ”.

كلمة الرئيس السيسي ورسائلها 

وأكد كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج “مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه مازال الطريق طويلا لتحقيق السلام بالمنطقة، قمة المنامة وضعت آلية بأن يقوم وزراء خارجية العرب بعمل اتصالات للدعوة للقمة والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

وأضاف في حديثه، أن قرارات قمة البحرين ستشكل ورقة ضغط خلال الفترة المقبلة في حل القضية الفلسطينية.

وتابع: "يجب قول أن الثلاث دول مصر والأردن وقطر هم من يستطيعون لم الشمل ووحدة الصف الفلسطيني بصورة كبيرة".

القمة العربية بالبحرين

وكان قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء على دعم مصر القيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد الرئيس على رفض مصر، قيادةً وشعبًا، للحرب الإسرائيلية في غزة، والتي تتفاقم آثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة لحشد موقف دولي جاد وصارم إزاء الإجراءات الإسرائيلية، والتحركات المصرية لإيقاف الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، حيث أكد موقف مصر الثابت نحو ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية تعد الضامن الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة.

كرم جبر مانشيت جابر القرموطي سي بي سي القمة العربية بالبحرين

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