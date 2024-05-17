الانتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع، وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

حيث يتكون المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا، وقد تم بفضل الله الانتهاء من تركيبهم جميعا، وقد تمت عملية التركيب على أربعة مراحل فنية ليصل مستوى الإنشاءات حاليا إلى +7،15 متر لمبنى المفاعل للموحدة النووية الأولى.

وتجدر الإشارة الى أن شهر مارس الماضي شهد بدء اعمال تركيب وعاء الاحتواء الداخلي من خلال تركيب ثلاث شرائح من الوعاء وقد تم الانتهاء من اعمال التركيب يوم الاثنين الموافق 6/5/2024 وذلك بتركيب الشريحة الثانية عشر.

ويعد وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية والذي يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية، هذا ويلعب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل دورا محوريا في أمان التشغيل للمحطة النووية.