تذبذب فى حركة الذهب المحلى وعيار 21 يسجل 3140 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر استقرارا تأثرا بالبورصات العالمية، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد فترة من التذبذب في السعر، خاصة عيار 21 جراما خلال الفترة الماضية في أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 نحو 3140 جنيها للجرام ، ليستمر التذبذب في حركة الذهب المحلي، وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

التقارير أشارت وفق مجلس الذهب العالمي إلى أن عام 2023 شهد أكبر نسبة مبيعات للذهب في مصر، خاصة السبائك.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2040 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24880 جنيهًا، وفق اخر تحديث أعلنته غرفة القاهره التجارية اليوم.

وتعد الجنيهات الذهب من السلع الأكثر مبيعا في الوقت الحالي إضافة إلي السبائك لمعظم المواطنين الذين يرغبون في الادخار.

ولفتت التقارير إلي أن شراء المصريين للسبائك كان اعلي من المشغولات الذهبية خلال العام الماضي بالكامل.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

توقعات أسعار الذهب

تشير التوقعات إلى أن تحديد الاتجاه القادم للذهب يعتمد على خروجه من منطقة التذبذب بين 3100- 3150 جنيها للجرام، كما يعتمد أيضًا على حركة الذهب العالمي الذي يرتبط به السعر المحلي.

كانت تقارير أشارت إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وتزيد من التوقعات بتجاوز الأوقية مستوى 2450 دولارًا.

وتشهد أسعار الذهب اليوم في تعاملات الجمعة حالة من الهدوء حتي الآن في الأسواق العالمية والمحلية وفق آخر تحديث.