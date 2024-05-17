الثانوية العامة 2024.. كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي رياضة pdf

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ويبدأ طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في مراجعة مواد الثانوية العامة 2024 وبالأخص شعبة الثانوية العامة علمي رياضة 2024.

مراجعة مواد الثانوية العامة 2024

ويتخذ طلبة الصف الثالث الثانوي علمي رياضة 2024 من كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 كمراجعة لجميع المواد الدراسية.

ونوفر لطلبة 3 ثانوي كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي رياضة 2024 pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويضم كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية ما يلي:

كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي رياضة 2024

مفاهيم اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

مفاهيم اللغة الإنجليزية (لغة أولى).

مفاهيم اللغة الإنجليزية (لغة ثانية)

مفاهيم اللغة الفرنسية (لغة أولى).

مفاهيم اللغة الفرنسية (لغة ثانية).

مفاهيم اللغة الألمانية (لغة أولى).

مفاهيم اللغة الألمانية (لغة ثانية).

مفاهيم اللغة الإيطالية.

مفاهيم اللغة الصينية.

مفاهيم اللغة الإسبانية.

مفاهيم الكيمياء باللغة العربية.

مفاهيم الكيمياء باللغة الإنجليزية.

مفاهيم الكيمياء باللغة الفرنسية.

مفاهيم الفيزياء باللغة العربية.

مفاهيم الفيزياء باللغة الإنجليزية.

مفاهيم الفيزياء باللغة الفرنسية.

مفاهيم الرياضيات التطبيقية (استاتيكا).

مفاهيم الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) اللغة الإنجليزية.

مفاهيم الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) اللغة الفرنسية.

مفاهيم الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل).

مفاهيم الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل اللغة الإنجليزية.

مفاهيم الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل اللغة الفرنسية.

مفاهيم الرياضيات البحتة الجبر والهندسة التحليلية الفراغية).

مفاهيم الرياضيات البحتة الجبر والهندسة التحليلية الفراغية اللغة الإنجليزية.

مفاهيم الرياضيات البحتة الجبر والهندسة التحليلية الفراغية اللغة الفرنسية.

مفاهيم الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

مفاهيم الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) اللغة الإنجليزية.

مفاهيم الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) اللغة الفرنسية.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الإثنين 10/6/2024.

ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم السبت 20/7/2024.

يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).