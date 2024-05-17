3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

أُصيب 3 مواطنين إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بين بوابات تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن أن السيارة انقلبت بين بوابات تحصيل الرسوم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.