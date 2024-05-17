غدًا.. احتفالية باليوم العالمى للمتاحف فى متحف الطفل للحضارة

ينظم متحف الطفل للحضارة والإبداع، والتابع لجمعية مصر الجديدة، في الحادية عشرة صباح غد السبت، احتفالية باليوم العالمي للمتاحف والذي يحمل هذا العام على مستوى العالم شعار "المتاحف للتعليم والبحث".

تفاصيل الاحتفالية

وتتضمن الاحتفالية عددًا من الأنشطة والفعاليات المجانية للزوار للتعريف بأهمية التعليم المتحفي، ودوره فى ثقل الثقافة والمعرفة لدي مرتادي المتاحف من الكبار والأطفال على حد سواء.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، أن الاحتفالية تشمل فقرات وترفيهية للأطفال وأسرهم، منها تعليم الطفل طرق الكتابة المصرية القديمة ويقوم كل طفل بكتابة اسمه باللغة الهيروغليفية، وألعاب البازل وتلوين أشكال الجبس الفرعوني، ويختتم الاحتفال بمشاركة كل الزوار في عمل جماعي يتضمن تلوين مجسم الهرم وكتابة كلمات عن اليوم.

"زووم" برنامج للأنشطة الصيفية فى متحف الطفل بعد غد

في ذات السياق، ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ برنامج للأنشطة الصيفية بعنوان "زووم" للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة الإجازة الصيفية، ويستهل فعالياته، من بعد غد الأحد الموافق 19 مايو الجاري من العاشرة صباحا وحتي الثالثة عصرا

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف ان البرنامج يهتم بإفساح المجال للطفل لمعرفة وإدراك كل ما يدور حوله وتنمية مهاراته وقدراته فى مواجهة التحديات المختلفة والمرتبطة ببيئته المحيطة به والتي يتأثر بها ويؤثر فيها من خلال التفاعلات البناءة والهادفة للطفل.

المساهمة في تنمية أطفال قادرين على التفاعل مع المجتمع بمختلف بيئاته وتعزيز العمل الجماعي لديهم

وأشار إلى أن برنامج "زووم" يهدف للمساهمة في تنمية أطفال قادرين على التفاعل مع المجتمع بمختلف بيئاته وتعزيز العمل الجماعي لدي الأطفال من خلال تنفيذ مشاريع جماعية خلال فترة تواجدهم مع أقرانهم في متحف الطفل.

كما أوضح "حلمى"، أن برنامج "زووم" يتضمن على العديد من الأنشطة من بينها مجموعة من الورش الفنية والعلمية والحرفية وأخري ترفيهية وتراثية وورش التنمية البشرية، هذا إلي جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

وأوضح أن البرنامج يبدأ من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 ويستمر طوال فترة الإجازة الصيفية وهو عبارة عن مجموعة من البرامج الشهرية المتتالية، ويشتمل كل شهر على أنشطة وفعاليات مختلفة وجديدة ويبدأ يوميًا فى العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة.