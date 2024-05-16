الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رياضة النواب": وزير الشباب وافق علي سداد مستحقات نقل الصالة المغطاة لنادي بورسعيد

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن نادي بورسعيد الجديد سيكون صرح رياضي عملاق، يضاف الي الصروح الرياضية الكبيرة في المدنية الباسلة.


وأكد رئيس اللجنة، أنه في إطار الحرص علي استكمال المنظومة الرياضية في بورسعيد، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، فى حضور النائب حسن عمار،عضو مجلس النواب ونائب رئيس نادى بورسعيد، للوقوف علي بعض المشاكل التى تعيق الأعمال الإنشائية داخل النادى الجديد والصالة المغطاه بالنادي، ومراحل البناء، والاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع، وآليات التوسع في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية داخل النادي.

وأكد أنه خلال  لقاء وزير الشباب وبحضور النائب حسن عمار ورئيس اتحاد كرة اليد، وافق الوزير  على سداد مستحقات نقل الصالة المغطاة وتوفير ارضية قانونية للصالة تصلح للمباريات المحلية والدولية وتوفير دعم اضافى للملعب الخماسي المفتوح.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أن استاد بورسعيد سيمثل إضافة رياضية حقيقية للمدينة الباسلة، ويعزز من مكانة مدينة بورسعيد على خريطة الرياضة المصرية موجها الشكر لوزير الشباب علي جهوده واستجابته لمطالبه بسرعة الانتهاء من بناء استاد بورسعيد بالتوازي مع اعمال الإنشاءات القائمة في النادي المصري البورسعيدي الذي يعد بمثابة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهالي بورسعيد

و أكد " حسين " أن النادي الجديد سيكون له دور هام في تنمية المواهب الرياضية في بورسعيد، واكتشاف الأبطال، ودعم المنتخبات الوطنية، كما سيساهم في تنشيط السياحة الرياضية في المدينة وجذب الاستثمارات

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب نادي بورسعيد الجديد الصروح الرياضية بورسعيد

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