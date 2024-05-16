الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرعاية الصحية: حل 100% من مشاكل المنتفعين سببه تعدد مصادر استقبال الشكاوى

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد دنقل مدير عام إدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، أن وصولهم لإنجاز 100% في حل شكاوي المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تحقق من خلال تعدد مصادر استقبال الشكاوي، قائلا: "نعمل على محور الشكاوى والتوجه الرئيسي أننا نعدد مصادر استقبالها".

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "سي بي سي"، أن لديهم فريق عمل كبير عملهم رضا المنتفعين من منظومة الرعاية الصحية الشاملة فضلا عن موقع إلكتروني ومنظومة شكاوى ومنصات سوشيال ميديا تحت مسمى رضا المنتفعين وأيضا استقبال الشكاوى من مكاتب النواب ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع: "في كل الأحوال في كل شهر لا تقل نسب إنجاز الشكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل عن 95% وخلال حصر هذا الشهر وصلنا إلى نسبة إنجاز 100%".

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