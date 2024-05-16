أستاذ عبرى حديث: إسرائيل فى عزلة دولية بعد جرائمها

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، أن المخططات الإسرائيلية حاولوا كثيرا فيها قديما وحديثا، ولم يفلحوا فيها ولن تفلح أهداف التهجير التي ينفذونها حاليًا، مشددًا على أن إسرائيل أصبحت في عزلة دولية بعد جرائمها وعلى دكة محكمة العدل الدولية.

وأضاف أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن هناك تسونامي غضب في أمريكا من دعم جرائم الاحتلال، وهناك أيضًا تخبط داخل إسرائيل للمسيرة الفاشلة لنتنياهو وهو مستمر حتى بعد فشل جيش الاحتلال فى تحقيق أهدافه من حرب غزة.

وتابع: "في تضحيات حالية غير مسبوقة من الشعب الفلسطيني، ولكن ما زال الشعب الفلسطيني متمسكًا بأرضه، والرأي العام الإسرائيلي غاضب على حكومة نتنياهو وهو يعلم أنه لو جرى انتخابات مبكرة لن يعود إلى منصبه؛ لذلك يعلي من مصلحته الشخصية".