الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بيسنتي يزور محافظ أسيوط لبحث سبل تفعيل المشاركة المجتمعية

الأنبا بيسنتي يزور
الأنبا بيسنتي يزور محافظ أسيوط

زار الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب "الدير المعلق"، ووفد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والأب اثناسيوس الأبنوبي ووفد المكتب الفني لقداسة البابا والذي يضم المستشار بيشوى باسل والمهندس ديرياس أشرف وديفيد عادل من المكتب الفني لقداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الاسكندرية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

في بداية اللقاء رحب الوزير المحافظ بنيافة الانبا بيسنتي والوفد المرافق له مستعرضًا جهود المحافظة المتواصلة في أعمال مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والتي تزخر المحافظة بمحطتين (الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط) داخل نطاق المحافظة ويجري أعمال التطوير النهائية تمهيدًا لافتتاحه.

 موضحًا أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على إرث إنساني ملكيته للإنسانية كما يسهم في الحراك السياحي الثقافي والإقتصاد نظرًا لكونهما من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويقصده آلاف الزائرين من مصر ومن مختلف دول العالم، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لمراحل التنفيذ بالمشروع من خلال جولاته الميدانية أو الاجتماعات واللقاءات المستمرة مع كافة الاجهزة التنفيذية وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع الهام للإنتهاء منه للنهوض بالنشاط السياحي خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ أسيوط، تحية اعتزاز وتقدير لقداسة البابا تاوضروس الثاني، معبرًا عن اعتزازه بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري الذي يعتبر نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين أبنائه، داعيًا الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري.

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 معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فضلًا عن توحيد الجهود لدعم مشروعات التنمية والمشروعات القومية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئس الجمهوية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشعبها وأن ينعم عليها بالخير الوفير دائما لإستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفعة شأن الوطن العظيم.

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كما أشاد الأنبا "بيسنتي" بجهود الوزير المحافظ في دعم مسيرة التنمية واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت وجه الريف المصري، معلنًا مشاركته المجتمعية ومساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد، مشيدًا بزيارات ومشاركات الوزير المحافظ لأنشطة الايبارشية ومشروعاتها التنموية والخدمية لتنمية المجتمع والتي توفر فرص العمل للمئات من الشباب والأسر الاكثر إحتياجًا.

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وعبر وفد المكتب الفني لقداسة البابا، عن سعادتهم لمقابلة المحافظ، وبحث سبل تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مشروعات التنمية والمشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في مختلف القطاعات مع استكمال الجمهورية الجديدة.

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